Southwest stellt Flüge nach New Orleans ein
01.09.2008 PSEN
Southwest Airlines hat angekündigt, alle Flüge nach oder von New Orleans Louis Armstrong Int. Flughafen ab heute abend um 5:30 Ortszeit zu streichen.
Southwest Airlines hat angekündigt, alle Flüge nach und von New Orleans Louis Armstrong Int. Flughafen ab heute abend um 5:30 Ortszeit zu streichen.
Der Hurricane Gustav wird heute an der Küste von Louisiana erwartet, Southwest Airlines hat ihre Flüge nach und von New Orleans für heute abend und morgen eingestellt. Ob der Betrieb am Mittwoch wieder aufgenommen werden kann, hängt von der Verfügbarkeit der Angestellten und dem Zustand der Einrichtungen ab.