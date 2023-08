Southwest stellt Flüge nach New Orleans ein

Southwest Airlines hat angekündigt, alle Flüge nach oder von New Orleans Louis Armstrong Int. Flughafen ab heute abend um 5:30 Ortszeit zu streichen.

