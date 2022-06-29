Mit Air Serbia von Hannover nach Belgrad
29.06.2022 PS
Der Flughafen Hannover kann nach einer Corona Pause Air Serbia wieder auf dem Platz begrüssen, die Airline verkehrt seit anfangs Juni wieder direkt nach Belgrad.
Seit dem 3. Juni können Passagiere wieder direkt von Hannover nach Belgrad fliegen. Die Strecke wird von Air Serbia mit einem Airbus A319 mit 144 Sitzplätzen bedient. Drei Mal in der Woche geht es jetzt wieder in die serbische Hauptstadt. Jeden Montag, Freitag und Sonntag verbindet Air Serbia Hannover mit Belgrad. Passagiere profitieren von sehr guten Anschlüssen innerhalb des Balkans und nach Osteuropa z. B. nach Skopje, Split, Dubrovnik, Tirana, Athen, Thessaloniki und Bukarest. Die Verbindung ist auch im Winterflugplan geplant.