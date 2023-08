South African übernimmt ersten Airbus A330

South African Airways konnte ihren ersten Airbus A330-200 übernehmen und wird dadurch zu der jüngsten A330 Betreiberin.

Der A330-200 Langstreckenverkehrsjet ist das erste von sechs Flugzeugen, die an Aircastle Limited 2011 ausgeliefert werden und durch South African eingemietet werden. Die Airbus A330-200 von South African sind mit 36 Sitzplätzen in der Business Klasse und 186 Sitzplätzen in der Economy Klasse ausgelegt. Die A330-200 von South African Airways werden in Zukunft hauptsächlich von Johannesburg und Kapstadt aus auf dem Langstreckennetz eingesetzt.