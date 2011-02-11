Fliegerweb logo

South African übernimmt ersten Airbus A330

11.02.2011 RK
A330200_SouthAfrican_400x263

South African Airways konnte ihren ersten Airbus A330-200 übernehmen und wird dadurch zu der jüngsten A330 Betreiberin.

Der A330-200 Langstreckenverkehrsjet ist das erste von sechs Flugzeugen, die an Aircastle Limited 2011 ausgeliefert werden und durch South African eingemietet werden. Die Airbus A330-200 von South African sind mit 36 Sitzplätzen in der Business Klasse und 186 Sitzplätzen in der Economy Klasse ausgelegt. Die A330-200 von South African Airways werden in Zukunft hauptsächlich von Johannesburg und Kapstadt aus auf dem Langstreckennetz eingesetzt.
Share

Empfohlen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
ImpressumTeamAdvertisePartner

© 2023 Hobby Verlag AG. Alle Rechte vorbehalten.