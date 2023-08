SkyTeam sucht neue Partner

Die Airline Allianz SkyTeam, der auch Delta Air Lines und Air France-KLM angehören, sucht neue Partnerairlines in Südamerika, Asien und Afrika.

Die Leitung wollte keine Namen nennen, für welche Fluggesellschaften sie sich interessiere, sagte aber, sie suche Airlines, die das Netzwerk erweitern und deren Streckennetz nicht so sehr mit denen der anderen 13 Airlines überlappen. SkyTeam Chairman Leo van Wijk sagte, es sei zu erwarten, dass es in Südamerika, Indien und Afrika zu einem Buhlen um gute Airlines von Seiten der Allianzen kommen werde. Die Allianz hat soeben Vietnam Airlines in ihre Gruppe aufgenommen und bemüht sich um die Mitgliedschaft der China Eastern Airlines. Durch die Präsenz dieser beiden Airlines alleine vergrössert sich das Angebot der Gruppe um zehn Prozent. Noch gibt es aber einige Löcher zu stopfen, so van Wijk, Star Alliance, die Rivalin, besitzt ein dichteres Streckennetz als SkyTeam. Nur in China verfügt SkyTeam über ein grösseres Angebot als die beiden Gruppen oneworld und Star Alliance.