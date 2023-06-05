100ste Citation Longitude fertiggestellt

100ste Cessna Citation Longitude fertiggestellt (Foto: Textron Aviation)

Textron Aviation hat während der EBACE 2023 in Genf die Fertigstellung der hundertsten Cessna Citation Longitude bekanntgegeben, die Longitude ist seit Ende 2019 auf dem Markt.

Die Cessna Citation Longitude wurde an der EBACE 2012 in Genf lanciert und hat im September 2019 die US-amerikanische Musterberechtigung erhalten. Jetzt freut sich das Mutterhaus Textron Aviation, dass während der EBACE 2023 die hundertste Cessna Citation Longitude aus der Endfertigung gerollt werden konnte. Der Super-Midsize Jet aus Wichita absolvierte am 8. Oktober 2016 seinen Jungfernflug. Bis zur Zulassung absolvierten die vier Testflugzeuge zusammen mit einem Demoflugzeug knapp 6.000 Flugstunden, dabei konnten 11.000 Testpunkte erfolgreich abgehakt werden.

Cessna Citation Longitude (Foto: Cessna)

Die Citation Longitude ist mit einer Länge von 22,30 Meter eine gestreckte Citation Latitude, die Maschine verfügt über eine Spannweite von 21,01 Meter. Angetrieben wird die Citation Longitude durch zwei 7.600 lbs (33,81 kN) starke Honeywell HTF7700L Turbofantriebwerke. Die Citation Longitude kann mit vier Passagieren und einer Geschwindigkeit von Mach 0,82 eine nonstop Strecke von 3.500 Nautischen Meilen (6.482 km) überbrücken, die maximal zugelassene Reiseflughöhe gibt Cessna mit 45.000 Fuß (13.716) an. Die Citation Longitude kann bis zu 12 Passagiere aufnehmen und kostet knapp 25 Millionen US Dollar.