Sir Richard Branson wendet sich an Präsidentenkandidaten

Der Besitzer von Virgin Atlantic wendet sich schriftlich an Barack Obama und John McCain, um gegen einen Zusammenschluss von British mit American zu werben.

British Airways und American streben erneut eine noch engere Zusammenarbeit an. Sir Richard Branson war schon immer gegen solche Pläne und würde einen solches Zusammengehen als Wettbewerbsschädlich einstufen. Jetzt wendet er sich in einem Brief an die zwei Kandidaten für das amerikanische Präsidentenamt und gibt seine Bedenken kund.