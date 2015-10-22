Embraer liefert 300sten Phenom 300 aus

Embraer Phenom 300 (Foto: Embraer)

Am 15. Oktober 2015 konnte Embraer den dreihundertsten Phenom 300 Business Jet ausliefern.

Der Phenom 300 ist eine weitere Erfolgsgeschichte des brasilianischen Flugzeugbauers. Das Geschäftsreiseflugzeug wurde zusammen mit dem kleineren Phenom 100 im Mai 2005 lanciert und die Zulassung erfolgte bereits im Dezember 2009. Nun kann Embraer einen weiteren großen Meilenstein feiern, am 15. Oktober konnte der dreihundertste Phenom 300 Jet ausgeliefert werden. Die Jubiläumsmaschine wurde im Embraer Endfertigungswerk Melbourne, Florida an einen US-amerikanischen Kunden übergeben.

Der Phenom 300 ist in der Lage auf einer Reiseflughöhe von 45.000 Fuß (13.700 m) Nonstop Entfernungen von bis zu 3.650 Kilometern zu überwinden. Der Embraer Business Jet wird durch zwei moderne PW535E Triebwerken von Pratt & Whitney angetrieben und kann bis zu 840 km/h schnell fliegen. Der Phenom 300 kostet rund 8,5 Millionen US Dollar.