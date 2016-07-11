Eine weitere Phenom 100 im deutschen Markt

Atlas Phenom 100

Atlas Air Service hat eine neue Embraer Phenom 100 an einen Kunden aus Süddeutschland ausgeliefert.

Das Flugzeug wird von DAS Privat Jets aus Mengen im Charterflugbetrieb eingesetzt. Das Geschäftsreiseflugzeug wurde in dem brasilianischen Werk von Embraer Executive Jets an den Kunden übergeben. Die Route des Überführungsfluges führte von Brasilien aus entlang der Küste Amerikas über Schottland nach Bremen. Der Business Jet landete am 3. Juli 2016 auf dem Flughafen Bremen.

Atlas Air Service begleitet den Kunden, vom Verkauf über die Abnahme, bis hin zur Verzollung und der deutschen Verkehrszulassung des Jets. Als Embraer-zugelassener Wartungsbetrieb kann Atlas Air Service AG den Jet auch instandhalten.

DAS Privat Jets hat seine Flotte mit der Embraer Phenom 100 ergänzt, um für jede Reisestrecke das passende Flugzeug anbieten zu können. Seit Dezember 2015 ist die Firma bereits im Besitz einer Embraer Phenom 300.

Atlas Air Service