Etihad setzt bei der Ausbildung auf Phenom 100

Embraer Phenom 100 (Foto: Embraer)

Etihad Airways hat an der EBACE in Genf den Kauf von bis zu sieben Embraer Phenom 100E bekanntgegeben, die Kleinjets sollen bei Etihad für die Pilotenausbildung verwendet werden.

Die Fluggesellschaft aus Abu Dhabi hat an der EBACE vier Embraer Phenom 100E fest bestellt und drei Optionen in den Auftrag eingehandelt. Den Auftragswert beziffert man auf 30 Millionen US Dollar. Der Kleinjet soll ab dem ersten Quartal 2016 an die Flugschule von Etihad Airways übergeben werden und dort für die fortgeschrittenen Schulung verwendet werden.