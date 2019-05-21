Singapore mit mehr Passagieren
Im April 2019 flogen mit Singapore Airlines 1,785 Millionen Fluggäste, verglichen mit dem Vorjahresapril entspricht dies einem Wachstum von 7,2 Prozent.
Der Flag Carrier Singapurs hat die Verkehrsleistung gegenüber dem Vorjahresapril um 6,6 Prozent auf 10,396 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich um 7,4 Prozent auf 8,644 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor hat sich um weitere 0,7 Prozentpunkte auf 83,2 Prozent verbessert.
Singapore Airlines Cargo konnte im April 100 Tausend Tonnen Fracht transportieren, das entspricht einem Minus von 5,7 Prozent.
Mit der ganzen Singapore Airlines Gruppe flogen im Berichtsmonat April insgesamt 3,084 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 6,2 Prozent.