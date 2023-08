EU genehmigt Fokker 100NG Kredit

Die europäischen Wettbewerbshüter haben die Kreditvergabe der holländischen Wirtschaftsförderung an das Fokker 100NG Projekt gutgeheissen.

Im März 2010 hat das holländische Ministerium für Wirtschaft, Landwirtschaft und Innovationsprojekte einen Kredit von 20 Millionen Euro an das Fokker 100 Next Generation Team gesprochen, damit ein neu aufgelegter moderner Fokker 100NG entwickelt werden kann. Die Kreditvergabe wurde jetzt von den europäischen Wettbewerbshütern gutgeheissen. Das Projekt wurde während den letzten Monaten stark vorangetrieben und die ersten Designabklärungen konnten erfolgreich abgeschlossen werden. Das Team will in den nächsten Projektphasen eine Fokker 100 Zelle mit neuen Triebwerken und Winglets ausrüsten und bei Flugversuchen die erhöhte Wirtschaftlichkeit unter Beweis stellen. Der Fokker 100NG soll bis zu 110 Passagiere aufnehmen können und 18 Prozent wirtschaftlicher sein als sein bewährter Vorgänger, der 1996 eingestellt wurde.