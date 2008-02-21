British Airways Piloten sind streikbereit

86 Prozent der Piloten sind für den Streik, falls British Airways ihre Arbeitsverträge unterwandern würde.

Die Pilotengewerkschaft der British Airways Piloten zeigt sich besorgt über die Pläne von British Airways, eine neue Interkontinentale Fluggesellschaft betreiben zu wollen. Deshalb hat die Gewerkschaft eine Abstimmung lanciert, 90 Prozent der Piloten haben dabei teilgenommen und 86 Prozent davon haben der Gewerkschaft das Streikmandat erteilt. Die Gewerkschaft muss nun beraten, wie es weiter gehen soll, momentan befindet sich die Balpa noch in Verhandlungen mit der Geschäftsleitung von British Airways.

Die Piloten befürchten Lohndumping und schleichenden Sozialabbau, falls die Besatzungen von OpenSkies unter anderen Verträgen fliegen würden als die Mainline Piloten.