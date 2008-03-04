Balpa fordert sechstes Terminal in Heathrow

Ein sechstes Terminal sei unerlässlich, um das durch die Öffnung der 3. Startbahn generierte Passagiervolumen bewältigen zu können, so die Gewerkschaft der British Airways Balpa.

Ein sechstes Terminal sei unerlässlich, um das durch die Öffnung der 3. Startbahn generierte Passagiervolumen bewältigen zu können, so die Gewerkschaft der British Air Balpa.