Flughafen Stuttgart startet Treueprogramm

Flughafen Stuttgart (Foto: Flughafen Stuttgart)

Für Passagiere und Besucher des Stuttgart Airport gibt es nun das Kundenprogramm STRplus mit einem vielseitigen Angebot rund um den Flughafen STR.

Mit der App können Kunden beim Einkauf am Flughafen Stuttgart fleißig sparen oder Preise gewinnen und Neuigkeiten aus der spannenden Welt rund um den Airport erfahren. Zum Start gibt es als Highlight eine viertägige Reise nach Schwedisch Lappland zu gewinnen, die in Kooperation mit dem Reisespezialisten FlyCar verlost wird. Daneben locken zum Start der App Rabatte von bis zu 50 Prozent bei McDonald’s, Ravensburger und der Tourist Information.

Im neuen STRplus-Newsletter erhalten Kunden zusätzliche Informationen über Angebote, Dienstleistungen und Neuigkeiten rund um den Campus. Als Dank für die Anmeldung erhalten die Kunden einen Willkommens-Coupon mit Rabatten auf den gesamten Einkauf, der in teilnehmenden Shops am Flughafen Stuttgart eingelöst werden kann.

Für STRplus wird keine extra App benötigt. Interessierte müssen lediglich die bereits bestehende Stuttgart Airport App öffnen oder sich diese kostenlos im Apple App Store oder Google Play Store herunterladen. Die Registrierung zu STRplus erfolgt in der App.

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