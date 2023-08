OpenSkies am expandieren

Die All Business Class Airline OpenSkies, eine Tochter von British Airways, wird ab Oktober von Amsterdam nach New York fliegen.

OpenSkies ging im Juni ab Paris Orly an den Start und befliegt zusammen mit L Avion dreimal im Tag die Strecke Paris Orly New York JFK. Ab dem 15. Oktober wird OpenSkies eine weitere europäische Stadt mit New York verbinden. Die noch junge British Airways Tochter wählte als zweite Destination auf Kontinentaleuropa Amsterdam aus.