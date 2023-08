OpenSkies geht morgen zum ersten Mal in die Luft

Die Tochtergesellschaft von British Airways, OpenSkies, startet morgen zum ersten Mal mit einem Flug von Paris nach New York.

Damit lanciert BA die erste Airline, die von dem Europa-USA Open Skies Vertrag profitieren kann. Die eingesetzten Flugzeuge verfügen über drei Kabinen mit insgesamt 82 Sitzen. Bis Ende Jahr sollen sechs Maschinen in Betrieb sein und auch andere Städte in Europa wie Brüssel, Frankfurt und Amsterdam bedienen. Die Lancierung der neuen Airline folgt dem Misserfolg der Business-only Airline Silverjet, die es nicht geschafft hatte, ihre finanzielle Situation in den Griff zu bekommen.