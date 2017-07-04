Deutschland beteiligt sich an Tankerflotte

A330 MRTT NATO (Foto: Airbus)

Deutschland und Norwegen werden sich an der europäischen NATO Tankerflotte beteiligen.

Im Sommer 2016 haben sich Holland und Luxemburg dazu entschieden, bei Airbus zwei A330 Multirole Tanker Transport Flugzeuge zu kaufen. Die beiden Länder wollen die Tank- und Transportflugzeuge allen NATO Staaten zur Verfügung stellen, deshalb haben sie auch mit einer Erweiterung der Flotte auf bis zu acht Maschinen gerechnet. Die A330 MRTT werden im Rahmen der Multinational Multi-Role Tanker Transport Fleet (MMF) betrieben. Mit Deutschland und Norwegen stossen nun zwei weitere europäische NATO Partner formal zu dem Programm. Dies ebnet laut Airbus jetzt den Weg für einen Auftrag für fünf zusätzliche A330 MRTT Flugzeuge, in die neue Bestellung werden wahrscheinlich auch Optionen für bis zu vier weitere Flugzeuge eingehandelt.

Airbus A330 MRTT New Standard first flight (Foto: Airbus)

Die ersten A330 MRTT Flugzeuge werden ab dem Jahr 2020 zur Verfügung stehen. Nach der Endfertigung im Airbus Werk Toulouse werden die A330 Flugzeuge in Madrid zu Multirole Tanker Transport Maschinen nachgerüstet. Die Beschaffung der europäischen Tanker wird von der Rüstungsagentur OCCAR begleitet. Die Flugzeuge werden voraussichtlich im holländischen Eindhoven stationiert.