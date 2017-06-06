Boeing KC-46A Pegasus wird bestrahlt

Boeing KC-46A Pegasus EloKa Tests (Foto: USAF)

Der Boeing KC-46A Pegasus Tanker ist Ende Mai auf der Edwards Air Force Base in Kalifornien eingetroffen und wird hier auf die elektromagnetische Verträglichkeit getestet.

Südlich der Edwards Air Force Base befindet sich die Benefield Anechoic Facility, in dieser Halle können Flugzeuge und Waffen mit unterschiedlichsten Radiostrahlen beschallt werden, es ist die grösste Testkammer dieser Art. In dem Benefield Anechoic Hangar kann man alle Emissionen, die sich im elektromagnetischen Spektrum befinden, mit hoher Leistung auf die Prüflinge einstrahlen lassen. Umgekehrt kann man auch sämtliche elektromagnetischen Emissionen, des zu prüfenden Flugzeuges genau erfassen und auswerten. Über die nächsten Tage muss der KC-46A Tanker nun zeigen, dass er die elektromagnetischen Strahlen gut aushalten kann, diese Messungen gehören zu der zivilen FAA Musterberechtigung. Zudem sollte das neue Tankflugzeug auch unter Beweis stellen, dass es unempfindlich gegen starke Funkstörungsmaßnahmen feindlicher Streitkräfte reagiert.