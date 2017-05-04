Weiterer KC-46A Tanker im Flugtestprogramm

Boeing KC-46A Tankflugzeug (Foto: Boeing)

Boeing hat am 2. Mai 2017 bekanntgegeben, dass der sechste KC-46 Tanker zum Flugtestprogramm gestossen ist.

Das zweite Flugzeug aus dem low-rate initial production Baulos absolvierte seinen Jungfernflug am 29. April 2017. Die US-amerikanische Luftwaffe will insgesamt 179 KC-46 Tankflugzeuge beschaffen, die Kaufverträge wurden 2011 unterzeichnet. Inzwischen haben die Testflugzeuge insgesamt 1.600 Flugstunden hinter sich gebracht. Die Maschinen haben während den Tankversuchen bereits 1.200 Kontakte zu F-16, F/A-18, AV-8B, C-17, A-10 und KC-10 gemacht.