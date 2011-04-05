KLM kauft weitere Embraer Jets

KLM Cityhopper hat beim brasilianischen Flugzeugproduzenten Embraer fünf weitere Flugzeuge vom Typ Embraer E-190 in Auftrag gegeben.

Die Tochtergesellschaft von KLM betreibt bereits 17 moderne E-Jets von Embraer und wird die neu beschafften Maschinen ab Mitte 2012 in ihre Flotte aufnehmen. Bei dem Auftrag handelt es sich um die Wandlung von fünf Optionen, die 2007 gezeichnet wurden. Der Marktwert dieser fünf Verkehrsflugzeuge entspricht rund 210 Millionen US Dollar. Neben den Embraer Jets betreibt KLM Cityhopper 26 Fokker 70 und vier Fokker 100.