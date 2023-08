Schwarzenegger muss notlanden

Das private Flugzeug des Schauspielers und kalifornischen Gouverneurs Arnold Schwarzenegger musste in Los Angeles notlanden.

Scheinbar war im Cockpit Rauch aufgetreten, so dass sich der Pilot entschied, den Jet bereits in Van Nuys zu landen. Ursprünglich hatte er den Gouverneur in das zehn Flugminuten weiter gelegene Santa Monica fliegen wollen, wo Schwarzenegger wohnt. Das Flugzeug wurde auf der Landebahn von der Feuerwehr empfangen. Niemand wurde verletzt und Schwarzenegger soll aus dem Jet gestiegen und nach Hause gefahren sein. Auf Twitter schrieb er später von einem „kleinen Abenteuer“.