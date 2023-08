Russland kauft zwei Airbus Businessjets

Russlands Regierung hat den Kauf von zwei Airbus A319 Businessjets bekannt gegeben, die neuen VIP Flugzeuge werden ab 2012 ausgeliefert.

Der Auftrag entspricht einem Marktwert von 237,6 Millionen US Dollar. Neben diesen beiden VIP Jets wird Russland auch Abnehmer für zwei Langstreckengrossraumflugzeuge vom Typ Ilyushin Il-96-300PU, diese beiden VIP Jets werden ab 2013 in Russlands Regierungsflotte eingegliedert. Kürzlich rügten Russlands Regierungsmitglieder Aeroflot, weil sich Russlands grösste Airline von den einheimischen Flugzeugproduzenten abgewendet hat und Grossaufträge bei Airbus und Boeing platzierte. Russlands Flugzeugindustrie hat in der Zivilluftfahrt schon lange den Anschluss verloren und muss sich extrem anstrengen, um wieder in den Markt zu kommen.