Su-35S Produktion gestartet

Suchoi und seine Zulieferbetriebe haben mit der Produktion der 48 Su-35S für die russische Luftwaffe begonnen.

Die Luftstreitkräfte Russlands haben im Sommer 2009 an der MAK an Suchoi einen Auftrag über 48 neue Su-35S vergeben. Suchoi und seine Zulieferer haben kürzlich mit der Produktion dieser effizienten und schlagkräftigen Kampfjets begonnen. Die erste Serienmaschine wird im nächsten Jahr in die Endfertigung gehen. Die modernen Jagdflugzeuge der 4++ Generation werden zwischen 2010 und 2015 an die russische Luftwaffe ausgeliefert. Die Su-35S basiert auf der Su-27 Flanker und ist mit einer zeitgemässen Avionik, die einen Radar mit elektronischer Strahlschwenkung einschliesst, ausgerüstet. Die unglaubliche Manövrierfähigkeit wird durch die steuerbaren Schubaustritte der beiden schubstarken Saturn Triebwerke ermöglicht.