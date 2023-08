Russland kauft neue Kampfflugzeuge

An der MAKS unterzeichnete Russland bei Suchoi einen Kaufvertrag für 64 Hochleistungskampfflugzeuge.

Der Vertrag entspricht nach Angaben von RIA Novosti einem Wert von 80 Milliarden Rubel (2,5 Milliarden US Dollar), dies würde einem Stückpreis von sagenhaften 39 Millionen US Dollar entsprechen. Die russische Air Force kauft dem Vernehmen nach 48 Suchoi Su-35S, zwölf Su-27SM und vier Su-30M2. Die Kampfflugzeuge werden bis 2015 an die russische Luftwaffe geliefert. Bei dem Su-35 handelt es sich um die modernste Version aus der Su-27 Flanker Familie.