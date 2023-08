Sukhoi testet Serien Su-34 Bomber

Der russische Flugzeugbauer Sukhoi hat mit der Erprobung des Su-34 Angriffsflugzeug begonnen.

Die ersten Serienmaschinen des modernen Angriffsflugzeugs Su-34 werden an die russische Luftwaffe gehen, welche die Maschinen Ende 2008 bestellt hatte. Die russische Luftwaffe hat bereits einige Su-34 aus einem früheren Produktionslos in Betrieb. Bei dieser neuen Serienversion handelt es sich um ein Angriffsflugzeug, das bei jedem Wetter als Jagdbomber eingesetzt werden kann. Sukhoi spricht bei dem Su-34 von einem Flugzeug der Generation 4+, hiermit unterstreicht der russische Flugzeugbauer die hervorragenden Fähigkeiten dieser Maschine. Die Su-34 ist mit einem modernen Fly-by-Wire Flugsteuerungssystem ausgerüstet und verfügt über zwei effiziente Triebwerke, die über eine elektronische Triebwerksteuerung reguliert werden. Die Flugtests mit der ersten Serienmaschine aus diesem Baulos haben kürzlich auf der Flugtestbasis des NAPO Werks in Novosibirsk begonnen, wo die Maschinen auch endgefertigt werden.