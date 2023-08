Russland kauft 140 Kampfhubschrauber

Russland rüstet bei den Kampfhubschraubern auf und platziert eine Grossbestellung über 140 Kamov Ka-52 Kampfhelikopter.

Der Marktwert dieses neuen Auftrags beläuft sich auf vier Milliarden US Dollar, der Vertrag wurde am 31. August 2011 unterzeichnet. Am 5. September wurde der Kauf in Russland öffentlich gemacht. Neben dieser Grossbestellung machte Russlands Regierung auch 250 Millionen US Dollar für die Fortentwicklung der Mi-34S1, Mi-38 und Ka-62 frei, in der Summe ist auch die Weiterentwicklung des Mi-17 Hubschraubers enthalten.