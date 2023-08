SIA bringt Airbus A380 nach Frankfurt

Singapore Airlines Airbus A380 (Foto: Airbus)

Singapore Airlines hat heute bekanntgegeben, dass ab Sommer 2024 zwischen Singapur und Frankfurt wieder ein Airbus A380 zum Einsatz kommen wird.

Singapore Airlines (SIA) will ab nächstem Sommerflugplan die Flüge in Richtung Europa wieder auf das Vorkrisenniveau aus dem Jahr 2019 ausbauen. Die Corona Krise hat bei Singapore Airlines viel tiefere Spuren hinterlassen als bei anderen weltweit tätigen Fluggesellschaften. SIA verfügt über ein grosses interkontinentales Streckennetz und setzt dabei stark auf Europa. Wegen der Corona Pandemie war der gesamte Langstreckenverkehr im März 2020 komplett zum Erliegen gekommen. Seit einem Jahr haben fast alle Länder die Corona Restriktionen aufgehoben und die Reiselust der Leute ist zurückgekehrt.

Singapore Airlines will das gesamte Streckennetz ab dem 31. März 2024 wieder auf das Vorkrisenniveau ausbauen. So ist es nicht weiter verwunderlich, dass nach Frankfurt ab dem Sommerflugplan 2024 wieder ein Airbus A380 zum Einsatz kommen wird. Der Superjumbo ersetzt dabei einen Airbus A350-900.

Singapore Airlines bietet momentan zwei tägliche Flüge von Singapur nach Frankfurt an. Ein Flug (SQ26/25) startet mittags in Singapur, macht dann einen Stopp in Frankfurt und fliegt anschliessend weiter nach New York. Daneben gibt es Flug SQ326, der mittags in Singapur startet, abends in Frankfurt ankommt und wieder als SQ325 zurück nach Singapur fliegt. Dieser Flug wird voraussichtlich ab kommendem Sommerflugplan mit einem Airbus A380 durchgeführt.

SQ326 Singapur SIN – Frankfurt FRA (10:55 – 17.40 Uhr)

SQ325 Frankfurt FRA – Singapur SIN (22:00 – 16:25 Uhr +1)

Passagierzahlen bei Singapore erholen sich weiter

Singapore Airlines und die Tochter Scoot konnten im Berichtsmonat Juni 2023 insgesamt 2,915 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen, im Vorjahresjuni waren es krisenbedingt 1,938 Millionen Passagiere. Vor der Corona Krise im Juni 2019 konnte Singapore Airlines mit ihren Tochterunternehmungen noch 3,228 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen. Das Passagiervolumen bei Singapore Airlines erreichte damit wieder rund 90 Prozent des Vorkrisenniveaus.