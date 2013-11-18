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Die DC-3 war eines der erfolgreichsten Flugzeuge

18.11.2013 RK
DC3_buffalo_airways_400

Douglas hat Mitte der 1930er Jahre ein Verkehrsflugzeug geschaffen, von dem heute noch zahlreiche Maschinen im Einsatz stehen.

Kein anderes Verkehrsflugzeug erreichte die Stückzahlen der DC-3 von Douglas. Von der DC-3 und allen ihrer Untervarianten wurden zwischen 1936 und 1952 insgesamt 10.655 Exemplare gebaut. Weltweit entstanden zudem 4937 Lizenzbauten der Douglas DC-3. Die DC-3 absolvierte am 17. Dezember 1935 ihren Jungfernflug und trat die Nachfolge der DC-2 an. Die Douglas Aircraft Company baute mit der DC-3 das erfolgreichste Verkehrsflugzeug dieser Zeit, als Folge des Zweiten Weltkrieges wurde die Maschine zum C-47 Frachter und Truppentransporter. Lesen Sie dazu den ausführlichen Lexikoneintrag von Eberhard Kranz.
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