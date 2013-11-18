Die DC-3 war eines der erfolgreichsten Flugzeuge

Douglas hat Mitte der 1930er Jahre ein Verkehrsflugzeug geschaffen, von dem heute noch zahlreiche Maschinen im Einsatz stehen.

Kein anderes Verkehrsflugzeug erreichte die Stückzahlen der DC-3 von Douglas. Von der DC-3 und allen ihrer Untervarianten wurden zwischen 1936 und 1952 insgesamt 10.655 Exemplare gebaut. Weltweit entstanden zudem 4937 Lizenzbauten der Douglas DC-3. Die DC-3 absolvierte am 17. Dezember 1935 ihren Jungfernflug und trat die Nachfolge der DC-2 an. Die Douglas Aircraft Company baute mit der DC-3 das erfolgreichste Verkehrsflugzeug dieser Zeit, als Folge des Zweiten Weltkrieges wurde die Maschine zum C-47 Frachter und Truppentransporter. Lesen Sie dazu den ausführlichen Lexikoneintrag von Eberhard Kranz.