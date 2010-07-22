American Airlines bestellt bei Boeing

American Airlines kauft bei Boeing weitere 35 Boeing 737-800, die 35 Jets entsprechen einem Marktwert von 2,7 Milliarden US Dollar.

American Airlines ist bereits ein Grosskunde von 737 Verkehrsflugzeugen und benutzt diese, um die älteren MD-80 Maschinen zu ersetzen. Nach Aussagen von Boeing verbrauchen die neuen Boeing 737-800 bis zu 35 Prozent weniger Treibstoff als die älteren MD-80 Jets von McDonnell Douglas. Bis Ende 2012 will American Airlines 195 Boeing 737 in Betrieb haben.