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American Airlines bestellt bei Boeing

22.07.2010 RK
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American Airlines kauft bei Boeing weitere 35 Boeing 737-800, die 35 Jets entsprechen einem Marktwert von 2,7 Milliarden US Dollar.

American Airlines ist bereits ein Grosskunde von 737 Verkehrsflugzeugen und benutzt diese, um die älteren MD-80 Maschinen zu ersetzen. Nach Aussagen von Boeing verbrauchen die neuen Boeing 737-800 bis zu 35 Prozent weniger Treibstoff als die älteren MD-80 Jets von McDonnell Douglas. Bis Ende 2012 will American Airlines 195 Boeing 737 in Betrieb haben.
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