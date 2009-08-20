Spanair ersetzt MDs durch Airbus Maschinen

Spanair will elf ihrer McDonnell Douglas Jets durch Airbus Maschinen ersetzen.

Ein Sprecher der spanischen Fluggesellschaft sagte gestern, die Airline plane elf ihrer McDonnell Flugzeuge aus dem Betrieb zu nehmen und ihre Flotte stattdessen mit Airbus Maschinen auszustatten. Wörtlich meinte der Sprecher: "Die Leasingverträge für die MD-82 und MD-87 laufen nächstes Jahr aus und wir wollen diese Möglichkeit nutzen, um weitere Airbus Flugzeuge in die Flotte zu integrieren".