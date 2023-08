SIA Airbus A380 in Zürich

Heute Morgen, dem 28. März 2010, ist der Superjumbo von Singapore Airlines erstmals auf dem Flughafen Zürich gelandet.

Der Airbus A380 von Singapore Airlines wird ab dem Sommerflugplan 2010 nun täglich die beiden Grosstädte Singapore und Zürich miteinander verbinden. Singapore Airlines Flug SQ346 startet jeweils um 01.10 Lokalzeit in Singapore und landet am Morgen um 08.00 in Zürich. Die Rückreise tritt der Superjumbo um 12.00 an und trifft jeweils am nächsten Morgen um 06.05 Singapore Lokalzeit auf der Heimatbasis der asiatischen Airline ein. Der Rückflug wird unter der Flugnummer SQ345 geführt. Die Europaverantwortlichen von Singapore Airlines luden heute Morgen zur A380 Erstflugveranstaltung nach Kloten zum Flughafen ein, wo das freudige Ereignis des ersten kommerziellen A380 Linienfluges nach Zürich gefeiert wurde. Das geladene Publikum hatte die Gelegenheit den Airbus A380 Vorort am Standplatz E67 zu besichtigen. Auf zwei Etagen finden im Superjumbo von Singapore Airlines 471 Fluggäste Platz. Wer es ganz nobel haben will, kann in einer der 12 Suiten buchen, sehr bequem lässt es sich in den 60 Business Klass Sitzplätzen reisen und die 399 Economy Sitzplätze hinterlassen einen ganz bequemen Eindruck, auch in dieser Reiseklasse kann der Kunde auf das moderne Entertainment System zugreifen. Angetrieben werden die A380 von Singapore Airlines durch vier Rolls Royce Trent 970 Triebwerke. Der Superjumbo hat bei einer Länge von 72,6 Meter eine Spannweite von 79,8 Meter. Das maximale Abfluggewicht beträgt 560 Tonnen, ein weiteres Merkmal der Superlative ist die Treibstoffkapazität von 310.400 Liter.