Mit dem Airbus A380 nach Hongkong

Singapore Airlines bedient die Flugstrecke Singapore Hongkong seit Donnerstag, dem 9. Juli, mit dem weltweit grössten Verkehrsflugzeug, dem Airbus A380.

Die Strecke zwischen dem Stadt Staat Singapore und der chinesischen Metropole Hongkong wird durch Singapore Airlines täglich mit dem Airbus A380 beflogen. Die Nationale Fluggesellschaft Singapurs betreibt bereits neun dieser Grossraumflugzeuge und erwartet weitere 10 Flugzeuge dieses Typs. Singapore Airlines war die erste Fluggesellschaft, die im Oktober 2007 den ersten Super Jumbo aus dem Hause Airbus übernehmen konnte. Die Gesellschaft und deren Kunden sind mit dem Airbus A380 vollumfänglich zufrieden.