Neue Airbus A380 Strecke bei Singapore Airlines

Singapore Airlines wird mit ihrem zwölften Airbus A380 die Strecke Singapore Los Angeles befliegen.

Diese Strecke wird momentan mit einer Boeing 747-400, die Platz für 375 Passagiere bietet, bedient. Der Superjumbo von Singapore Airlines verfügt in drei Klassen eine Sitzplatzkapazität für 471 Fluggäste. Der zwölfte Airbus A380 von Singapore Airlines wird voraussichtlich im ersten Quartal 2011 ausgeliefert werden und hat die Seriennummer MSN058. Singapore Airlines ist mit elf A380 der zweitgrösste Superjumbo Betreiber, SIA wurde durch Emirates überflügelt, welche heute bereits fünfzehn A380 im Dienst hat.