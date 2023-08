Republic Airways meldet Verkehrsrückgang

Republic Airways Holdings meldet für den Monat Mai 2012 bei einem verkleinerten Angebot eine sinkende Nachfrage.

Die US amerikanische Fluggesellschaft Republic Airways konnte im Mai 1,753 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen abfliegen, das waren sechs Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Die Kapazität wurde um sieben Prozentpunkte auf 2,107 Milliarden Sitzplatzmeilen vermindert. Die Auslastung verbesserte sich um einen Prozentpunkt von 82 auf 83 Prozent. Mit 2,604 Millionen Fluggästen stiegen bei Republic Airways im Berichtmonat Mai sieben Prozent weniger Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat. Republic Airways hat ihren Hauptsitz in Indianapolis und betreibt eine Flotte bestehend aus 264 Flugzeugen. Die Airline fliegt im Unterauftrag für fünf Major Airlines in den USA. Die Holding Gesellschaft Republic Airways ist ebenfalls im Besitz von Frontier Airlines, Chautauqa Airlines und Shuttle America.