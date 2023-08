Pinera verkauft Anteile von LAN

Der neu gewählte chilenische Präsident Sebastian Pinera hat gestern dem Verkauf eines 8,6 Prozent Anteils der LAN Airlines an die Cueto Familie zugestimmt.

Verschiedenen Zeitungsberichten zufolge will Pinera den Anteil für rund US$500 Millionen verkaufen. Der Kauf verhilft der Cueto Holding zu einem Anteil von 31,75 Prozent an der chilenischen Airline LAN und stösst Pinera von seiner Position als grösster Einzelaktionär. Letzterer besitzt zurzeit noch 26 Prozent der Aktien an LAN, will diese aber vor seinem Amtsantritt im nächsten Monat noch loswerden, um einen Interessenskonflikt zu verhindern. Fünf Prozent sollen an die Bolsa de Comercio de Santiago gehen und für die restlichen 12,4 Prozent sucht der angehende Präsident noch einen Käufer.