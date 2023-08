Philippine Airlines und Lufthansa eröffnen Wartungsanlage

Die philippinische Fluggesellschaft will zusammen mit dem Wartungsanbieter Lufthansa Technik Philippines (LTP) eine Wartungsfabrik aufbauen.

Die Fabrikhallen sollen in den Mactan Cebu International Airport integriert werden. Philippine Airlines und Lufthansa Technik Philippines wollen US$ 1,85 Millionen in die Entwicklung der Anlage investieren. Der Bau soll bis im Februar 2009 beendet sein und es der LTP ermöglichen, Checks an PALs Bombardier Q400 und Q300 Flotte durchzuführen.