Lufthansa Mitarbeitende akzeptieren Vorschlag

Die Angestellten der Lufthansa Technik Anlage in Dublin haben einen neuen Vorschlag der Geschäftsleitung im zweiten Durchlauf angenommen.

Letzte Woche hatte Lufthansa vor möglichen Entlassungen auf der Wartungsanlage in Dublin gewarnt, sollten die Mitglieder der hiesigen Gewerkschaft einen vom Labour Court vorgelegten Vermittlungsplan nicht akzeptieren. Insgesamt könnten 465 Jobs sofort gekündigt werden. Daraufhin beeilte sich die Gewerkschaft, nochmals mit der Geschäftsleitung an den Verhandlungstisch zu gelangen, wo sie über das Wochenende erneut über einen Vorschlag abstimmte und ihn dieses Mal auch annahm.