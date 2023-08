Mit dem Airbus A380 nach Zürich

Singapore Airlines wird ab dem Sommerflugplan täglich mit dem Airbus A380 von Singapur nach Zürich verkehren.

Mit dem Superjumbo von Singapore Airlines kann der Flughafen Zürich ab Ende März mit einer weiteren Attraktion aufwarten, Zürich wird die dritte Stadt in Europa sein, die regelmässig mit dem Airbus A380 angeflogen wird. Weltweit geniessen momentan lediglich 12 Destinationen das Privileg von einem Superjumbo im regelmässigen Liniendienst angeflogen zu werden. Singapore Airlines Flug SQ346 wird um 01:10 Uhr nachts in Singapur starten und am Morgen um 8:00 in Zürich ankommen. Der Rückflug SQ345 wird Zürich um 12:00 verlassen und Singapur um 06:05 erreichen. Vom 20. Januar bis zum 21. Januar 2010 wird ein A380 von Airbus den Flughafen Zürich auf seine Superjumbo Tauglichkeit testen.