Mit Wizz Air von Nürnberg nach Chișinău

Flughafen Nürnberg (Foto: Flughafen Nürnberg)

Ab 19. Dezember 2024 wird der Nürnberger Winterflugplan um ein weiteres Ziel bereichert: Wizz Air nimmt zwei wöchentliche Verbindungen nach Chișinău (deutsch: Kischinau) auf.

Wizz Air verbindet die Frankenmetropole mit der rund 530.000 Einwohner zählenden Hauptstadt des Landes. „Wizz Air steht wie kaum eine andere Airline für Völkerverständigung. Dank des auf osteuropäische Länder ausgerichteten Streckennetzes bietet das Flugprogramm der ungarischen Airline die Möglichkeit, Freunde und Verwandte zu treffen, die man sonst nur nach langen, teils strapaziösen Busfahrten wiedersehen könnte“, umschreibt Flughafengeschäftsführer Dr. Michael Hupe die Zielgruppe.

Andras Rado, Head of Communications and Government affairs bei Wizz Air, sagt: “Wir freuen uns, dass wir unser Angebot ab Nürnberg um eine weitere spannende Strecke erweitern können. Wir sind weiterhin bestrebt, auf dem deutschen Markt und insbesondere am Flughafen Nürnberg zu wachsen. Diese neue Strecke wird die Direktverbindung zwischen Deutschland und Moldawien weiter verbessern und sowohl für Touristen als auch für Geschäftsleute eine preisgünstige Verbindung bieten.”

Wizz Air steuert im Winter zudem Tirana in Albanien, Skopje in Nordmazedonien sowie die rumänischen Ziele Bukarest, Cluj-Napoca und Sibiu an.

Flughafen Nürnberg