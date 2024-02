Mit SunExpress von Köln Bonn nach Samsun

SunExpress Boeing 737 MAX (Foto: SunExpress)

Ab dem 26. Juni 2024 verbindet SunExpress Köln Bonn mit Samsun am Schwarzen Meer. Geflogen wird die Route mit einer Boeing 737 immer am Mittwoch.

Die Flüge vom Flughafen Köln Bonn nach Samsun starten jeweils mittwochs um 07:40 Uhr. Die Flugzeit beträgt knapp vier Stunden. Zurück aus der Türkei ins Rheinland geht es ebenfalls mittwochs. Zum Einsatz kommt eine Boeing 737.

„Mit der Verbindung von SunExpress nach Samsun erweitern wir unser dichtes Streckennetz in die Türkei“, sagt Thilo Schmid, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Köln/Bonn GmbH. „Dieser Zielmarkt ist sowohl für Urlaubsreisende als auch für Fluggäste, die Familie und Freunde besuchen, sehr wichtig.“

Peter Glade, Commercial Director bei SunExpress, sagt: „Wer würde nicht gerne mit der besten Ferienfluggesellschaft Europas nach Samsun fliegen? Die Küstenstadt hält ein vielfältiges Angebot für einen gelungenen Urlaub bereit: ein Schmelztiegel verschiedener faszinierender Kulturen, traumhafte Strände, grüne Landschaften, hohe Berge sowie eine ausgezeichnete Küche und das zu einem tollen Preis-Leistungs-Verhältnis.“

Samsun ist die Hauptstadt der gleichnamigen Provinz im Norden der Türkei, liegt an der Küste des Schwarzen Meeres und ist das wirtschaftliche und kulturelle Zentrum der Region. Neben zahlreichen Sehenswürdigkeiten und Museen in der Stadt ist außerdem der lange und breite Sandstrand Atakum Beach einen Besuch wert. Der Amisos-Hügel bietet einen traumhaften Blick über die Umgebung mit ihrer vielfältigen Natur. Samsun, das bereits in der Antike besiedelt war, spielt auch in der türkischen Geschichte eine zentrale Rolle, weil dort 1919 der Türkische Befreiungskrieg begann.