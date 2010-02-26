China Eastern sucht Allianzanschluss

China Eastern Airlines teilte mit, sie sei in Gesprächen mit den drei grossen Allianzen der Airline Industrie.

Ein Mitglied der Geschäftsleitung der Airline, der ungenannt bleiben wollte, sagte, die Airline prüfe einen Beitritt zu einer der weltweiten Allianzen. Es gäbe bislang noch keinen Favorit. American Airlines CFO Tom Horton hatte bereits erwähnt, dass sich seine Airline mit China Eastern über einen Eintritt in die oneworld Allianz unterhalte. Shanghai Airlines, die im Februar von Eastern übernommen worden war, ist Mitglied bei der Star Alliance. Dies habe jedoch nichts zu bedeuten, meinte der chinesische Exekutive. Die Konkurrentin China Southern Airlines gehört dem SkyTeam an.