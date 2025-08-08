Wizz Air investiert in neue KI-Technologien

Wizz Air Airbus A321neo (Foto: Wizz Air)

Innovationen im Cockpit bei Wizz Air führen zu einer effizienteren und ökonomischeren Flugführung und verbessern auch den Komfort für die Passagiere.

Wizz Air setzt in ihrer gesamten Flotte neue Technologien ein, um Flugbetrieb und Komfort für die Passagiere weiter zu verbessern. Zu den Innovationen gehören intelligente Flugroutenempfehlungen für Piloten und fortschrittliche Wetterleitsysteme, die jetzt auf allen Flügen von Wizz Air zum Einsatz kommen.

Ab März stattete Wizz Air Piloten mit der FlyGuide FPO-Lösung (Flight Path Optimization) von StorkJet aus, die Leistungsmodelle und tatsächliche Flugdaten mithilfe von Algorithmen auswertet. Dieses KI-gesteuerte Tool empfiehlt optimale Geschwindigkeiten und Höhen für jede Phase des Fluges – vom Steigflug über den Reiseflug bis hin zum Sinkflug – und bietet den Piloten personalisierte Ratschläge über ihre Tablets. Mit diesen Informationen können Piloten fundiertere Entscheidungen treffen, die zu effizienteren Flügen führen. Auch können so unnötige CO₂-Emissionen vermieden werden: Nach mehr als 10.000 Testflügen erreichte Wizz Air eine Treibstoff- und CO₂-Reduzierung von 0,5 bis 1 Prozent pro Flug, ohne Kompromisse bei der Sicherheit einzugehen.

Renata Niedziela, CEO von StorkJet, sagt: "Wir freuen uns, unsere langjährige Beziehung zu Wizz Air nun mit weiteren Innovationen im Cockpit auszubauen. FlyGuide FPO liefert klare, flugzeugspezifische Empfehlungen für Geschwindigkeit und Höhe während des gesamten Fluges und hilft Piloten, bessere Entscheidungen zu treffen - sie verbessern die Treibstoffeffizienz, reduzieren die CO₂-Emissionen und verbessern die Gesamtflugleistung, ohne die Komplexität zu erhöhen."

Außerdem haben die Piloten von Wizz Air ab August dank der Aventus- und SIGMA-Systeme von AVTECH Zugriff auf Echtzeit-Wetterdaten während des Fluges im Cockpit. Diese Tools ergänzen die traditionellen Wetterbriefings vor dem Flug, indem sie während des Fluges dynamische, routenspezifische News liefern. Die Piloten erhalten aktuelle Informationen über Windmuster, Turbulenzen und andere Bedingungen entlang der Flugroute, wie beispielsweise Vereisung, Gewitter und Vulkanasche. Mit dieser Funktion sehen Piloten auch Routen in vier Dimensionen (Breitengrad, Längengrad, Höhe und Zeit) und erhalten in ihrem Bordcomputer Vorschläge, wie sie ein Ziel am effizientesten erreichen können.

David Rytter, CEO von AVTECH, sagt: "Die Borddienste von AVTECH basieren auf den neuesten hochauflösenden Flugwettervorhersagen des britischen Met Office. Die Servicekombination von Aventus und SIGMA liefert während des Fluges genaue und maßgeschneiderte Wind- und Temperaturinformationen an das Cockpit sowie automatische und präzise Warnungen vor Turbulenzen und anderen Wettergefahren entlang der Flugroute. Wir freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit mit Wizz Air, die darauf abzielt, die Flugeffizienz, Pünktlichkeit und den Passagierkomfort im gesamten Betrieb zu verbessern."

Bei aktiver Nutzung solcher Technologien ist zu erwarten, dass Flüge weniger Turbulenzen ausgesetzt sind und es weniger plötzliche Höhenänderungen gibt. Die Systeme verfügen außerdem über optimierte Winddaten – insbesondere während des Sinkflugs –, die es dem Flugzeug ermöglichen, den optimalen Zeitpunkt für den Beginn des Sinkflugs zu bestimmen, was Treibstoffeffizienz und Pünktlichkeit erhöht. Nach einer ersten Analyse zeigt das Aventus-System eine Treibstoffeinsparung von 10 pro15 Kilogramm pro Flug.

Diarmuid Ó Conghaile, Chief Operations Officer bei Wizz Air, sagt: "Wizz Air ist stolz darauf, der erste Anwender dieser Systeme zu sein, weit vor unseren Hauptkonkurrenten. Die Flugroutenoptimierung von StorkJet unterstützt unsere Piloten bei der intelligenten Entscheidungsfindung. Die Lösung ist einfach zu bedienen, reduziert die CO₂-Emissionen und unterstützt unsere langfristigen Netto-Null-Ziele für 2050. Während diese beiden Funktionen im Hintergrund ablaufen, sind die Vorteile für die Passagiere an Bord spürbar. Unsere Kunden werden ruhigere Flüge mit weniger Turbulenzen erleben, insbesondere während des Steig- und Sinkflugs. Diese Entwicklung passt perfekt zur Customer First Compass-Initiative der Airline. Durch die Kombination der aktuellen Fortschritte in der Wettervorhersage und Flugplanung bietet Wizz Air seinen 2.700 Piloten die neueste Generation von Bordwerkzeugen, um unseren mehr als 75 Millionen Passagieren pro Jahr ein besseres Flugerlebnis zu bieten."

Der Customer First Compass basiert auf den vier Hauptsäulen Produkt, Preis, Service und Kommunikation und beschreibt die zukünftige Ausrichtung von Wizz Air und das Engagement in modernste Technologie über die Erhöhung der Zuverlässigkeit bis hin zu einem verbesserten Kundensupport. Die Transformation markiert einen grundlegenden Wandel in der Art und Weise, wie die Fluggesellschaft ihre Kunden bedient. Wizz Air wird in den nächsten drei Jahren 14 Milliarden Euro investieren, um jeden Kontaktpunkt eines Kunden zu verbessern und sicherzustellen, dass Pünktlichkeit, Erschwinglichkeit, Innovation und Service jede Reise prägen.

Wizz Air betreibt eine Flotte von 239 Flugzeugen des Typs Airbus A320 und A321. Ein Team von engagierten Luftfahrtfachleuten bietet erstklassigen Service und sehr niedrige Tarife, was Wizz Air zur bevorzugten Wahl von 62,8 Millionen Passagieren im Jahr 2024 machte. Wizz Air ist an der Londoner Börse unter dem Ticker WIZZ notiert. Das Unternehmen wurde kürzlich von airlineratings.com, der weltweit einzigen Agentur für Sicherheits- und Produktbewertungen, als eine der fünf sichersten Fluggesellschaften der Welt ausgezeichnet und 2019 und 2023 von den Air Transport Awards zur Fluggesellschaft des Jahres gekürt. Wizz Air wurde außerdem 2021-2023 als "Most Sustainable Low-Cost Airline" und 2024 bei den World Finance Sustainability Awards als "Best Airline for Carbon Reduction" ausgezeichnet. Darüber hinaus wurde die Fluggesellschaft von den *CAPA - Centre for Aviation Awards for Excellence 2024 zur "EMEA's Environmental Sustainability Airline Group of the Year" ernannt.

Wizz Air