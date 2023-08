China Eastern tritt SkyTeam bei

Die in Shanghai beheimatete China Eastern Airlines will ein provisorisches Abkommen zum Beitritt in die SkyTeam Allianz unterzeichnen.

Zum SkyTeam gehören unter anderem Air France-KLM, Delta Air Lines sowie China Southern Airlines. Der CEO, der die Information an die Öffentlichkeit gebracht hatte, wollte nicht genannt werden. China Eastern, die letzte von Chinas grössten Airlines, die noch keiner weltweiten Gruppe angehört, sagte, sie werde heute eine offizielle Mitteilung erlassen, sagte aber nicht, um welche Allianz es sich handeln wird.