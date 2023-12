Mit Norse Atlantic Airways von Berlin nach Miami

Norse Atlantic Airways Boeing 787 Dreamliner (Foto: Norse Atlantic Airways)

Auf in den Sunshine State Florida. Die Fluggesellschaft Norse Atlantic Airways verbindet den Flughafen Berlin Brandenburg ab sofort nonstop mit Miami.

Die neue Langstreckenverbindung an die südliche Ostküste der USA wird im Winterflugplan einmal wöchentlich angeboten. Auf der Strecke kommt ein Boeing-Dreamliner zum Einsatz, der 338 Fluggästen Platz bietet, 56 davon in der komfortablen Premium Economy Class.

Der Hinflug startet jeden Freitag um 13.15 Uhr am BER und landet um 18.00 Uhr Ortszeit in Miami. Die Flugzeit zum Miami International Airport beträgt zehn Stunden und fünfundvierzig Minuten. Zurück zum BER geht es jeden Donnerstagabend um 20.00 Uhr ab Miami mit Ankunft am Folgetag um 11.15 Uhr. Die Flugzeit auf dem Rückflug zum BER beträgt neun Stunden und fünfzehn Minuten.

Aletta von Massenbach, Vorsitzende der Geschäftsführung der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH: „Wir freuen uns, dass Norse Atlantic Airways dem Flugplan ab BER mit Miami ein spannendes Langstreckenziel hinzufügt. Florida ist gerade im Winter ein beliebtes Reiseziel und ab sofort nonstop erreichbar. Mit Miami und der Sommerverbindung zum New Yorker Flughafen JFK fliegt Norse Atlantic Airways gleich zwei gefragte US-Metropolen an der Ostküste an.“

Bjorn Tore Larsen, CEO und Gründer von Norse Atlantic Airways: „Miami ist seit langem eine beliebte Destination, um im Winter Sonne zu tanken, und wir freuen uns, eine Direktverbindung ab Berlin anbieten zu können. Unsere Passagiere bei Norse Atlantic Airways können sich auf ein reibungsloses und komfortables Reiseerlebnis zu einem erschwinglichen Preis freuen. Darüber hinaus können sich Reisende auch auf unsere Direktverbindung zwischen Berlin und New York City im Sommer freuen, die im Mai wieder startet.“

Miami, die Magic City

Miami liegt im Südosten der USA, am südlichen Zipfel des Bundesstaates Florida. Wegen seiner warmen Winter ist es ein beliebtes Sonnenziel in der kalten Jahreszeit. Neben ausgedehnten Sandstränden, erstklassigen Restaurants und hippen Beachbars sowie vielfältigen Sport- und Shopping-Angeboten gibt es in Miami jede Menge zu entdecken: Ob Ocean Drive, Miami Beach, Little Havanna, das Art-déco-Viertel oder der Everglades National Park – die einzigartige Mischung aus karibischem Flair, Glamour, Natur und US-amerikanischen Vibes macht die Magic City zu einem attraktiven Reiseziel.

FBB