Berlin Brandenburg meldet Junizahlen

Eurowings in Berlin BER (Foto: Eurowings)

Die Zahl der Fluggäste am BER ist weitgehend konstant. Im Juni 2023 reisten rund 2,1 Millionen Passagiere über den Flughafen Berlin Brandenburg.

Die Zahl der Fluggäste am BER ist weitgehend konstant. Im Juni 2023 reisten rund 2,1 Millionen Passagiere über den Flughafen Berlin Brandenburg. Das sind etwa genauso viele Passagiere wie im Vormonat Mai 2023. Im Juni des Vorjahres waren es rund zwei Millionen Passagiere. Im Juni des Vor-Corona-Jahres 2019 nutzten 3,3 Millionen Fluggäste die damaligen Flughäfen Tegel und Schönefeld.

Insgesamt sind in den ersten sechs Monaten dieses Jahres 10,5 Millionen Passagiere über den BER gereist. Im vergangenen Jahr waren es im gleichen Zeitraum knapp neun Millionen.

Im vergangenen Monat starteten und landeten 16.242 Flugzeuge am BER und damit ebenso viele wie im Mai 2023. Im Juni des Vorjahres waren es 15.488 Flugbewegungen und im Jahr 2019 rund 26.000.

Im vergangenen Monat wurden am BER insgesamt 2.690 Tonnen Luftfracht verladen. Im Juni des Vorjahres waren es 2.427 Tonnen und im Jahr 2019 2.961 Tonnen.