Flughafen Berlin-Brandenburg meldet Oktoberzahlen

Eurowings in Berlin BER (Foto: Eurowings)

Der Oktober mit den Herbstferien in Berlin und Brandenburg war der bisher reisestärkste Monat des Jahres 2023, die Passagierzahlen liegen immer noch deutlich unter den Vorkrisenwerten.

Im vergangenen Monat reisten rund 2,36 Millionen Passagiere über den Flughafen Berlin Brandenburg. Das sind etwa 90.000 mehr als im Vormonat September. Allein während der Herbstferien nutzten 1,2 Millionen Fluggäste den BER.

Im gesamten Oktober 2022 waren es 2,1 Millionen Passagiere. Im Oktober des Vor-Corona-Jahres 2019 wurden etwa 3,2 Millionen Fluggäste an den damaligen Flughäfen Tegel und Schönefeld gezählt.

Insgesamt starteten und landeten in den ersten zehn Monaten dieses Jahres 19,5 Millionen Passagiere am BER. Das sind fast genauso viele wie im gesamten Jahr 2022 mit 19,8 Millionen Fluggästen. Im vergangenen Monat starteten und landeten rund 17.400 Flugzeuge am BER. Das sind rund 1.400 Maschinen mehr als im Oktober 2022. Im Oktober des Jahres 2019 wurden in Tegel und Schönefeld rund 25.600 Flugbewegungen registriert.

Insgesamt wurden am BER im Oktober 2023 rund 3.100 Tonnen Luftfracht verladen und damit fast genauso viel wie im Vor-Corona-Jahr 2019.

