Nonstop von Berlin nach Rovaniemi

Eurowings in Berlin BER (Foto: Eurowings)

Den Winterzauber in Lappland erleben: Eurowings verbindet ab sofort den Flughafen BER mit Rovaniemi.

Die Hauptstadt des finnischen Lapplands wird jeden Samstag und ab dem 31. Januar jeden Mittwoch nonstop angeflogen. Die Flugzeit beträgt zwei Stunden und vierzig Minuten. Mittwochs hebt Eurowings um 8.00 Uhr am BER ab und landet um 11.40 Uhr in Rovaniemi. Der Samstagflug nach Rovaniemi steht um 14.50 Uhr im Flugplan, mit Ankunft um 18.30 Uhr in Finnland. Die Rückflüge von Rovaniemi starten jeweils am Mittwoch um 12.30 Uhr und am Samstag um 19.20 Uhr. Mit der neuen Destination baut die Airline ihr Skandinavien-Angebot ab dem BER weiter aus: Neben Rovaniemi sind zudem Göteborg, Stockholm, Tromsø, Helsinki und Kopenhagen nonstop erreichbar.

Als Hauptstadt Lapplands, Heimat des Weihnachtsmanns und der direkten Lage am nördlichen Polarkreis, verspricht Rovaniemi authentisch nordische Erlebnisse. Im Winter verwandelt sich Lappland, die nördlichste Region Finnlands, in ein traumhaft schönes Winterwunderland, das zu Schneewanderungen, Skitouren, Rentierschlittenfahrten und zu Beobachtungen der Polarlichter einlädt. Die verschiedenen Nationalparks bieten gut ausgeschilderte Wandergebiete, spektakuläre Schluchten und dichte Wälder.

Eurowings fliegt ganzjährig zu mehr als 30 Zielen ab BER. Mit der neuen Destination baut die Airline ihr Angebot am Hauptstadtflughafen weiter aus. Im Winterflugplan bietet Eurowings zahlreiche Winterziele, Städteziele sowie beliebte Warmwasserziele wie die Kanarischen Inseln, Hurghada oder Mallorca an.