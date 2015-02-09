Austrian gibt neue Destination Odessa bekannt

Austrian Airlines nimmt im Jahr 2015 wieder eine neue Destination in ihrem Fokusmarkt Osteuropa in das Flugprogramm auf: Ab Montag, den 30. März 2015, hebt die heimische Fluglinie vier Mal pro Woche, und zwar jeweils Montags, Mittwochs, Freitags und Sonntags, nach Odessa in der Ukraine ab.

Die Flüge werden mit einer Fokker durchgeführt. „Die Ukraine zählt für Austrian Airlines nach wie vor zu den wichtigsten Märkten in Osteuropa, zumal ein Großteil der Passagiere in unser Netz nach Westeuropa, in den Nahen Osten oder Richtung Nordatlantik umsteigt“, so Austrian Chief Commercial Officer Andreas Otto. „Auch wenn die Krise im letzten Jahr zu einer schwächeren Nachfrage geführt hat, so sehen wir in dem Markt nach wie vor Potenzial.“

Austrian Airlines bietet in der Ukraine derzeit vier Destinationen an. Mit Odessa erweitert der österreichische Homecarrier die Anzahl der Destinationen neben Kiew, Kharkov, Dnjepropetrovsk und Lemberg in Summe auf fünf.

Derzeit hat Austrian Airlines noch einen Code Share auf den Flügen von und nach Odessa bei der Fluglinie Ukraine International, die ihre Flüge auf dieser Strecke aber per Ende Winterflugplan 2015 einstellt.

Austrian Airlines