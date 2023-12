Mit Eurowings von Berlin nach Tromsø

Eurowings in Berlin BER (Foto: Eurowings)

Pünktlich zur Wintersaison fügt Eurowings ab dem Flughafen Berlin Brandenburg (BER) ein attraktives neues Winterziel hinzu: Ab sofort fliegt die Airline zweimal wöchentlich nach Tromsø in Nordnorwegen.

Die als Hauptstadt der Arktis bekannte Destination wird jeden Donnerstag und Sonntag nonstop mit einem Airbus A320 angeflogen. Die Flugzeit beträgt drei Stunden. Jeweils donnerstags wird um 7.55 Uhr am BER gestartet, mit Ankunft am Tromsø Airport um 10.55 Uhr. Am Sonntag gibt es einen Nachmittagsflug, der um 15.35 Uhr am BER abhebt und um 18.35 Uhr landet. Die Rückflüge von Tromsø stehen donnerstags um 11.45 Uhr und sonntags um 19.25 Uhr im Flugplan.

Tromsø liegt 350 Kilometer nördlich des Polarkreises und ist die größte Stadt in Nordnorwegen. Als Tor zum Polarmeer ist die von malerischen Fjorden und schneebedeckten Gipfeln umgebene Stadt ein idealer Ausgangspunkt, per Schiff die Arktis zu entdecken. Aufgrund der Lage jenseits des Polarkreises sind die faszinierenden Polarlichter hier besonders intensiv und häufig zu sehen. Zu den Highlights in Tromsø selbst zählen die Eismeerkathedrale und das Polarmuseum.

Eurowings fliegt ganzjährig zu mehr als 30 Zielen ab BER. Mit der neuen Destination baut die Airline ihr Nordeuropa- und Winterangebot am Hauptstadtflughafen weiter aus. Neben Tromsø bietet Eurowings zudem Direktverbindungen nach Kopenhagen, Helsinki, Göteborg und Stockholm an. Ab dem 23. Dezember fliegt die Airline neu nach Innsbruck in Österreich. Am 13. Januar 2024 kommt mit dem finnischen Rovaniemi ein weiteres Nordeuropaziel hinzu.

Flughafen Berlin Brandenburg