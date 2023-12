FBB erwartet regen Ferienbetrieb

Eurowings in Berlin BER (Foto: Eurowings)

Der Flughafen Berlin-Brandenburg, FBB erwartet für die kommenden Weihnachtsferien fast eine Million Passagiere, die Festtage sorgen für regen Flugverkehr.

In der kommenden Woche starten die Weihnachtsferien in Berlin und Brandenburg. Ob Urlaub, Ausflug oder Familienbesuch: In der Zeit vom 22. Dezember 2023 bis zum 7. Januar 2024 rechnet die Flughafengesellschaft mit rund 950.000 Passagieren am BER. Der verkehrsreichste Reisetag wird voraussichtlich der 22. Dezember mit knapp 73.000 Passagieren sein. Als Destinationen gefragt sind neben den europäischen Metropolen zum Beispiel Istanbul und Antalya in der Türkei, die Kanarischen Inseln oder auch Winterreisen etwa nach Tromsø in Norwegen, nach Innsbruck in Österreich oder in das finnische Rovaniemi. Ab dem 15. Dezember gibt es zudem eine neue Verbindung in die USA. Einmal pro Woche fliegt dann Norse Atlantic Airways an die US-Ostküste nach Miami in Florida.

Egal ob Check-in, Gepäckabfertigung und Gastronomie, ob technische Infrastruktur, Verkehrsleitung, Sicherheit, Feuerwehr oder Enteisung – für die Mitarbeitenden der Flughafengesellschaft sowie ihre Partner bedeutet Ferienzeit Hochbetrieb. An den drei Weihnachtstagen sind allein von der Flughafengesellschaft pro Tag rund 500 Mitarbeitende in den Terminals oder auf den Vorfeldern im Dienst, um den Flugbetrieb zu sichern.

Wer vor dem Abflug noch ein Last-Minute-Weihnachtsgeschenk benötigt, kann in beiden Terminals shoppen gehen. An Heiligabend, Silvester und den Feiertagen sind bis mindestens 19 Uhr zahlreiche Shops geöffnet. Heinemann Duty Free im Sicherheitsbereich beider Terminals bietet bis zum letzten Abflug seine Waren an.

Restaurants, Bars und Cafés haben zu den gewohnten Zeiten bzw. nach Flugplan geöffnet. Im Rewe-Markt im öffentlichen Bereich des Terminal 1 können zudem an allen Tagen rund um die Uhr fehlende Zutaten für das Weihnachtsessen oder den Silvesterabend eingekauft werden. Frische Backwaren gibt es direkt gegenüber bei Kamps; ebenfalls täglich rund um die Uhr.

Vorweihnachtliche Stimmung

Der Flughafen ist bereits weihnachtlich geschmückt. 3.500 LED-Lämpchen leuchten an der acht Meter hohen Nordmanntanne auf dem Willy-Brandt-Platz. Eine zweite geschmückte Acht-Meter-Tanne steht vor dem südlichen Zugang zum Terminal 1.

Für vorweihnachtliche Stimmung sorgt zudem am 22. Dezember die US-amerikanische Soul- und Jazz-Sängerin Jocelyn B. Smith. Unter dem Motto „Jeder kann mit Jocelyn am BER singen“ tritt sie um 14 Uhr zusammen mit dem Chor „Different Voices of Berlin“ im Terminal 1 auf. Die gebürtige New Yorkerin, die seit vielen Jahren in Berlin lebt und wirkt, hat bereits mehr als 3.000 Live-Konzerte gegeben und wurde für ihr soziales Engagement mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Bundesverdienstkreuz. Mit der Botschaft „Jede Stimme ist willkommen“ möchte sie auch am BER ein Zeichen für Menschlichkeit, Vielfalt und Offenheit setzen.

Bereits eine Woche zuvor, am 15. Dezember, um 17.30 Uhr, tritt der Kinder- und Jugendchor der Chorgemeinschaft Eichwalde im öffentlichen Bereich des Terminal 1 auf. Den Verein und die Flughafengesellschaft verbinden eine langjährige Partnerschaft.

Beide Auftritte finden im öffentlichen Bereich des Terminal 1 statt und sind somit nicht nur für Fluggäste, sondern auch für Interessierte ohne Flugticket erlebbar.

